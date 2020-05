Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, prima cena romantica insieme

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si godono la loro prima cena romantica insieme in Sicilia. E’ una serata perfetta a base di portate di pesce gourmet: la tavola è imbandita e c’è lo chef che con grande cura prepara i piatti succulenti: è a loro disposizione.

E’ una cena romantica unica: Clizia e Paolo vengono coccolati da Coltello e Forchetta Gastronomia. Sergio, il cuoco, è arrivato a domicilio. La tavola è in terrazza, lo chef con grande premura organizza i vari piatti.

“Tutti i sapori della Sicilia bella - dice Clizia nelle sue IG Stories - Ci sono le aragoste pescate da noi, sarde alla beccafico, polipetto, involtini di melanzane e scamorza, impepata di cozze… Questo uomo è pazzesco”. Poi la 39enne ai fan sottolinea: “Ditemi se non sono la donna perfetta”.

Per la prelibata cena Paolo è chiamato dalla sua bella a stappare una bottiglia di champagne. I piatti li gustano con le bollicine, per solleticare ancora di più palato. Il 28enne scherza con la fidanzata. I due stanno benissimo insieme. Intervistati poco prima in diretta social, esprimono tutta la loro gioia nello stare insieme. Clizia fa sapere di non essere gelosa, perché Ciavarro le regala sicurezza, lui di rimando dice, senza ombra di dubbio: “Io il mio GF Vip l’ho vinto perché ho trovato l’amore!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/5/2020.