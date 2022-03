Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, prima copertina col figlio: ecco a chi somiglia Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non riescono ancora credere che tutto sia reale: l’arrivo della cicogna ha proiettato entrambi tre metri sopra il cielo. L’influencer 41enne e il biondo 30enne posano per la prima volta in copertina col figlio Gabriele, lo presentano al mondo su Gente, e svelano anche a chi somiglia di più il bambino. Il 19 febbraio, poco dopo le 16, la bionda ha dato alla luce il suo secondogenito. “Il parto è stato naturale, è durato mezz’ora, senza lacerazioni, senza episiotomia. Ho fatto l’epidurale che mi ha permesso di godermi il momento, partecipare, ma senza eccessivo dolore”, racconta al settimanale l’ex gieffina vip.

Paolo, agitatissimo, ha pianto. Non ha assistito al parto, la compagna ha preferito così. Quando ha saputo che il piccolo era venuto al mondo sono arrivate le lacrime. “Non ho più smesso per ore - svela Ciavarro - Clizia era bellissima, sembrava riposata, aveva il bimbo tra le braccia e mi ha accolto con un sorriso dolcissimo. Quando mi sono avvicinato e ho visto Gabriele ho ricominciato a singhiozzare”.

A Clizia è riuscito a sussurrare di essersi innamorato di lei per la terza volta: la prima al GF Vip nel 2020, la seconda quando l’ha vista da mamma con la primogenita Nina, che ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina 6 anni e mezzo fa, e ora col figlio insieme a lei.

Gabriele gode di ottima salute, la Incorvaia lo allatta al seno ma non esclude di passare prima o poi all’allattamento misto, la sua sorellina lo ha accolto nel migliore dei modi ed è protettiva e amorevole con lui. Quando alla coppia si domanda a chi somigli di più il bebè, Clizia rivela: “E’ un mix perfetto di noi due. Se ci pensi io e Paolo ci somigliamo un po’, per colori, tratti. Lui mi racconta che lo stesso dicevano di sua madre Eleonora Giorgi e suo padre Massimo Ciavarro. Che ora, diventati nonni per la prima volta, sono pazzi di gioia. Quanto al carattere, se giudico la forza con la quale mio figlio strilla quando non riesce ad attaccarsi immediatamente al seno deduco che non abbia ereditato la pazienza del padre, ma piuttosto la mia verve, diciamo così”.

Per il momento per i due non ci saranno le nozze, l’influencer chiarisce: “Prima ci sarà il battesimo di Gabriele, che vorrei celebrare in Sicilia per fargli affondare le radici nella mia terra. Immagino una cerimonia nei pressi della Scala dei turchi, in estate, tutti vestiti di bianco”.

