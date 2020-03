Clizia Incorvaia pazza di Paolo Ciavarro: 'E' il mio principe azzurro'. E abbraccia Eleonora Giorgi

Clizia incorvaia a Live non è la D’Urso abbraccia Eleonora Giorgi. L’attrice è raggiante nel vedere la bionda influencer che nella Casa del GF Vip si è legata al figlio, Paolo Ciavarro. La siciliana non ha pura degli sferati, ha chiesto scusa per la sua frase pronunciata al reality contro Andrea Denver, quando gli ha dato del “Buscetta, pentito”. Fa ancora il ‘mea culpa’, ma va avanti. E’ pazza di Paolo. “E’ il mio principe azzurro”, ha detto in tv.

“Io ho vinto. Ho trovato il mio principe azzurro, il mio uomo ideale era come lui, gentile anche un po’ timido, che parlasse la mia stessa lingua, un uomo elegante e Paolo possiede tutte queste cose. E’ un’anima bella, non pensavo più che esistesse. Il mio cuore è ricominciato a battere. Lui un pezzetto di felicità me l’ha già regalato, non ero così felice ed entusiasta, propositiva e fantasiosa da tantissimi anni”, ha sottolineato Clizia davanti le telecamere.

Lo ribadisce al Live. Arriva per giustificarsi per quel che ha causato la sua qualifica dal GF Vip, per parlare dell’ex Francesco Sarcina che l’ha tradita. Una presunta amante del cantante, intervistata da Barbara D’Urso, le dà della calcolatrice: per la donna è impossibile che lei non si sia mai accorta delle ‘corna’. La Incorvaia replica.

“Sono cornuta e mazziata. Io sono cresciuta con la legge dell'amore eterno. Badavo a mia figlia Nina. Lottavo e credevo a quello che mi veniva venduto, io sono una donna molto intelligente che si è persa per amore. E’ vero quello che dice perché ho scoperto le chat, lui diceva che erano del suo ex manager e io per anni gli ho creduto. Ci ho messo due anni per perdonarmi”, ammette.

Quando le viene chiesta la sua vera età (Daniele Interrante le domanda: “Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna…”), Clizia glissa. A darle man forte arriva quella che la bella già definisce ‘suocera’. “Non avere paura dell’età, sii fiera”, le sottolinea l’artista 66enne.

Le due si stringono l’un l’altra, si danno un caloroso bacio. Eleonora va al centro del palcoscenico accanto a Clizia. Sorridente esclama: “Non ho mai visto mio figlio così felice!”. La Incorvaia, mamma di Nina, 4 anni, sa che non sarà facile, ma crede nel rapporto con Paolo e lo aspetta fuori dal reality. Vuole iniziare una storia d’amore senza essere spiata ventiquattro ore su ventiquattro insieme a lui.

