Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si separano. La bella 39enne torna a Milano, il fascinoso 28enne a Roma. Dopo i giorni incantevoli trascorsi insieme in Sicilia, inizia la loro storia d’amore ‘a distanza’. C’è un po’ di malinconia nei cuori, l’influencer, però, travolta dalle domande indiscrete dei fan sul privato e il futuro di un rapporto vissuto così, fa subito chiarezza. “Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”, sottolinea.

Clizia Incorvaia a Milano vede il suo parrucchiere, il suo agente, gli amici, va a cena nel suo ristorante preferito e racconta tutto nelle sue IG Stories.

Anche Paolo Ciavarro si fa vedere con gli amici o la nonna nelle clip condivise sul suo profilo Instagram. E’ nella Capitale. I follower pensano subito a una rottura tra i due, Clizia mette immediatamente a tacere le malelingue.

“Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”, precisa l’ex moglie di Francesco Sarcina. Poi aggiunge perentoria: “I rapporti veri si basano sulla vicinanze delle anime e non dello spazio”. L’amore continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/6/2020.