Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non hanno resistito al richiamo della Sicilia… e dello shopping. La coppia, che proprio sull’isola si era incontrata per la prima volta dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip’, è tornata per trascorrere qualche altro giorno di relax nella terra natale della bionda 39enne. I due sono andati a fare shopping al ‘Sicilia Outlet Village’ insieme ad un amico di Paolo. E’ stato il 28enne, figlio di Simona Izzo e Paolo Ciavarro, a pubblicare sul social uno scatto in cui appare dopo una lunga sessione di acquisti. Entrambi appaiono carichi di pacchi e con la mascherina su naso e bocca (bravi! Se non vogliamo tornare a chiudere tutto a causa del Coronavirus, dovremmo indossarla sempre tutti quando siamo in luoghi pubblici). Lui in total black (scarpe a parte) e lei con un abitino con stampa siciliana.

Recentemente Clizia, che ha già una figlia di 4 anni, Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, ha spiegato che dopo aver dato il primo bacio a Paolo sotto le telecamere del reality di Canale5, ha subito capito che una relazione tra loro avrebbe potuto funzionare. “Diciamo che già da quel primo bacio io avevo capito che c’era chimica fra di noi e poi, e poi… da quel primo bacio io ho subito sentito… Mi sono detta: ‘Hai capito qua Paolino il pariolino che mi sembrava uno di Azione cattolica?’”, ha detto.

Paolo invece ha fatto sapere di non aver ancora conosciuto Nina, ma di non avere fretta e di voler rispettare i tempi della bambina. “Nina non l’ho ancora incontrata. E sarà quando sarà, anche fra tanto tempo. E in ogni caso, sarà con tutta calma, io sono figlio di separati e so come funziona con i nuovi compagni, sono stato un bambino piccolo anch’io”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 25/6/2020.