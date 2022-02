Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sorridono entusiasti a Verissimo. I due sono in collegamento con la trasmissione dalla loro casa a Roma. Tornano in tv dopo la nascita del figlio, venuto al mondo il 19 febbraio scorso, in studio c’è Eleonora Giorgi, nonna per la prima volta, a guardarli con infinito amore. “Piango da giorni”, svela il figlio 30enne dell’attrice, orgoglioso della sua compagna, diventata mamma per la seconda volta: è già genitore di Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina.

Il piccolo Gabriele, che stando alle loro parole ha il nasino e il mento del padre, riempie le giornate. Lo hanno chiamato così “perché è un nome della tradizione e poi per l’Arcangelo”, raccontano. Clizia è raggiante. “Sto bene, sono incredula, sono in una dimensione fatata, una dimensione parallela. Sto scoprendo quasi il mondo con nuovi occhi. Ho un'altra consapevolezza, è un nuovo viaggio che sto intraprendendo con una persona speciale. E’ tutto nuovo per me”, confessa.

Tutto è andato benissimo, l’influencer ha affrontato il parto alla grande. "Credo che la vita vada onorata ogni giorno. Mi ero posta, come soldato, una missione. Dovevo vivere al meglio quel giorno, nonostante tutte le sofferenze, il travaglio, le doglie. Mi sono preparata, ho messo il mio pigiama migliore, ho gestito le contrazioni con la respirazione, poi ho avuto accanto due donne pazzesche, la mia ostetrica e la mia ginecologa , che mi hanno aiutato. Ho fatto 200 domande prima. Sono arrivata preparata psicologicamente”, racconta la bionda.

Ciavarro la guarda ammirato e poi svela: “Clizia è stata incredibile, per lei è stata veramente una passeggiata. Io sono stato incredulo prima, dopo e durante il parto. Per lei è stato come se nulla fosse, per me è stato faticosissimo. Sono in lacrime da giorni, è stata una gioia. Non dimenticherò mai la faccia di Clizia, quando sono entrato nella sala parto, aveva in braccio nostro figlio, era solare, raggiante, bellissima. Sembrava pronta per andare a cena fuori. Quando poi ho visto la faccia di Gabriele, sono scoppiato in lacrime e non riuscivo a parlare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2022.