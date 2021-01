Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere: nel caos per il trasloco, guarda

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere. I due sono in pieno caos per il trasloco, ma non riescono a contenere la gioia per aver preso casa a Roma, come fanno intendere condividendo alcune foto e IG Stories in cui mostrano l’appartamento pieno zeppo di scatoloni ancora da svuotare per sistemare gli indumenti e gli oggetti di entrambi racchiusi dentro.

A febbraio prossimo festeggeranno un anno di amore assoluto da quando si sono incontrati nella Casa del GF Vip durante la scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Da quel momento in poi il loro sentimento è andato in crescendo. La distanza, anche a causa del lungo lockdown primaverile, non ha mai creato problemi alla bella influencer 40enne e al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, appena 29enne, come pure la differenza d’età.

Sono al settimo cielo e pensano al futuro. Non a un bebè al momento: la gravidanza di Clizia, sussurrata dai gossip, è stata smentita dalla mamma di Paolo. “Clizia è stata sposata, prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’. Clizia è una mamma molto presente, attenta al bene della figlia. Insomma ci vuole un po’ di tempo prima che abbia un altro figlio. Un figlio rientra nel progetto di una coppia. Ma non ora. Lei ha una vitalità dirompente, è molto impetuosa, mi piace, mi piace tantissimo. Il suo arrivo nella nostra famiglia la considero una benedizione”, ha detto l’attrice a Novella 2000.

Il progetto di vita a due, però, è attualissimo. E la Incorvaia, vulcanica come sempre, non rinuncia a dedicarsi alla moda: sta per lanciare una sua collezione, Clizia World: 7 capi di abbigliamento, 6 paia di scarpe, gioielli e borse per tutte le tasche. Paolo l’appoggia e la sostiene: non potrebbe davvero volere di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2021.