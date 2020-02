Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sempre più vicini al GF Vip, ma lei confessa che fuori ha un altro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al GF Vip sono sempre più vicini. Nella Casa i due, durante una serata tra danze e giochi, si lasciano andare e mentre ballano, sulle note di “Mille giorni di me e di te” di Claudio Baglioni, diventano assai romantici. Come fossero una coppia affiatata, non nascondono il feeling che li lega: si scambiano effusioni. Eppure l’influencer a Licia Nunez confida che fuori ha un altro uomo che l’aspetta. La situazione va chiarita.

Hanno più volte ribadito di essere solo ottimi amici, ma l’intesa e la complicità che hanno è evidente: Paolo Ciavarro è molto attratto da Clizia Incorvaia. I due al GF Vip sono pericolosamente vicini. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è preso e quando parla con Antonio Zequila della situazione racconta delle sue difficoltà nell’aprirsi. Antonio gli dice di lanciarsi: “Vivitela questa storia. Non ti preoccupare della gente”. “Ora vediamo. Non è perché sto qui dentro”, spiega il 28enne. Il ragazzo ragiona sia con la testa che col cuore: vuole riflettere.

Clizia e Paolo fanno sognare i fan, ma non troppo. L’ex moglie di Francesco Sarcina, mamma di Nina, 4 anni, a Licia Nunez confessa di avere un altro uomo che frequenterebbe da circa un mese. La storia con Ciavarro non può andare avanti, forse…

“Adesso parlerò anche con Paolo. Siamo stati presi un po’ alla sprovvista perché è come se mi vedessi in un album di nozze, di matrimonio, non consumate. Cioè noi ci stiamo conoscendo, ma è come se mi avessero già mostrato il mio album”, sottolinea la 33enne subito dopo la diretta di venerdì all’attrice, quando a tutta Italia Alfonso Signorini ha mostrato il feeling che li lega.

Clizia parla di un altro che avrebbe visto fino a poco prima di iniziare il reality e che sarebbe ancora presente nella sua vita. Non svela la sua identità, ma sicuramente il Big Brother indagherà sulla questione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2020.