Clizia Incorvaia ha partorito: 'L’ho fatto col sorriso’

E’ nato il primo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il piccolo è venuto al mondo sabato 19 febbraio in una clinica romana e sta benissimo. L’annuncio lo hanno dato proprio i due ex gieffini via social. Pubblicando la stessa tenera foto che li ritrae insieme subito dopo il parto, con il neonato tra le braccia della mamma, hanno entrambi scritto su Instagram: “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro 19/2/2022”.

Clizia è apparsa subito rilassata e molto serena. Se per molte donne l’esperienza del parto si trasforma in qualcosa di poco piacevole, per lei è andato tutto benissimo, anzi sopra le aspettative. Ha partorito, parole sue, “con il sorriso”. Condividendo sempre sul social un’altra immagine scattata subito dopo il lieto evento, ha scritto: “Grazie a un super staff per aver reso il mio parto il giorno più bello della mia vita!! Si può partorire con il sorriso”.

La bionda siciliana è già mamma di una bambina, Nina, avuta sei anni fa insieme all’ormai ex marito Francesco Sarcina. Paolo e Clizia non sono sposati, ma vivono insieme nella Capitale. Subito dopo essersi conosciuti durante l’edizione 2019/2020 del ‘Grande Fratello Vip’ hanno infatti trovato una grande intesa e da allora non si sono più lasciati.

Scritto da: la Redazione il 20/2/2022.