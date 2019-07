Clizia Incorvaia in un post smentisce il tradimento con Riccardo Scamarcio: non ha tradito il padre di sua figlia. Lo dice in un post. Francesco Sarcina, suo ex marito, in un’intervista al Corriere della Sera, ha confermato la liaison della bionda influecer con l’amico del cuore, ma lei non ci sta.

Nelle sue IG Stories Clizia Incorvaia passa al contrattacco, dopo essere stata ricoperta di insulti dal popolo del web. “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Io non ho tradito il padre di mia figlia mai. Sempre amato e rispettato”, scrive. Poi l’affondo all’ex Sarcina, frontman di Le Vibrazioni. “Detto ciò proteggo mia figlia Nina. Cosa che i genitori dovrebbero fare, prima di pensare al proprio amato ego”. Lo accusa di aver parlato della sua presunta storia con l’attore, creando così un vero caos. Smentisce il tradimento e bacchetta l'artista.

“E’ partito il tribunale della Santa Inquisizione“, aggiunge poi pubblicando una sua foto d’archivio su Instagram. Sono infatti numerosi gli haters che la bersagliano in queste ore. Clizia Incorvaia dice la sua verità: smentisce il tradimento e minaccia azioni legali contro gli ‘odiatori’.

Francesco Sarcina e Clizia si sono sposati nel giugno 2015, lei era al settimo mese di gravidanza. Si sono lasciati a novembre 2018, poi a febbraio il ritorno di fiamma e ora il definitivo addio in cui tra i due volano gli stracci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.