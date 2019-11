Clizia Incorvaia diventa stilista: capsule collection per Foudesir

Clizia Incorvaia diventa stilista. La fashion blogger 33enne, ex di Francesco Sarcina, mamma di NIna, in attesa di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come si sussurra da tempo, si lancia nel mondo della moda. La bionda nata a Pordenone e cresciuta in Sicilia ha disegnato e ora pubblicizza la sua capsule collection per Foudesir.

Modella, influencer e ora stilista. Clizia Incorvaia, laureata in Scienze della Comunicazione a Milano, volto di Markette di Piero Chiambretti per tre stagioni, ha voluto mettere a frutto la sua esperienza nel campo del ‘bello’. “Fin da quando avevo 6 anni il mio pallino è stato la moda”, spiega a ThePowedRoom. E aggiunge: “Ho disegnato due abiti, un capospalla e quattro t-shirt. L’idea è stata quella di creare il look ideale per Natale e Capodanno”.

“Emozioni sulla pelle. Perché i VESTITI non servono solo a ‘coprire’ - scrive Clizia Incorvaia sul social presentando la sua prima esperienza da stilista - I sorrisi, la gioia di una bambina, gli occhi che brillavano...questo è tutto quello che ho provato io, spero lo vivrete anche voi indossando i miei capi”.

E ancora: “Io sono come tutte le donne: un armadio pieno di vestiti, ma niente da mettermi. Così indosso il mio chiodo di jeans. Pezzo super della mia Capsule per Foudesir”.

Clizia ha le idee chiare. Al reality, se veramente è nel cast come annunciato, parlerà del rapporto burrascoso con l’ex, leader de Le Vibrazioni. Nella vita di tutti i giorni pensa a farsi spazio nel fashion ma da creativa.

