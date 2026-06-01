Clizia Incorvaia sui social: ''Nei miei video non uso filtri, mi piaccio così come sono''

L'ex gieffina 45enne ha pubblicato una lunga riflessione social

Clizia ha spiegato di non voler modificare la sua immagine digitale

Clizia Incorvaia torna a parlare del suo corpo e della sua immagine sui social. La 45enne è in Sicilia e ha postato diversi scatti in bikini. Qualcuno deve aver criticato la moglie di Paolo Ciavarro che ha sentito l'esigenza di chiarire alcune cose.

Clizia Incorvaia ha pubblicato le foto dal mare

Clizia è al mare in Sicilia

La mamma di Nina, 10 anni e Gabriele, 3 ha scritto: ''Nei miei video non uso filtri e non modifico i miei connotati. Mi piaccio così come sono e, soprattutto, voglio essere esattamente la stessa persona che incontrate nella vita reale. Come dico sempre, la perfezione non esiste. Esistono persone vere, con i loro momenti migliori e quelli meno brillanti, con giorni in cui si sentono più in forma e altri un po' meno. È normale. E umano. Non siamo manichini, non siamo immagini da ritoccare fino a diventare irriconoscibili. Io non ho nulla da dimostrare e nulla da invidiare a nessuno. Sono serena con me stessa e con il mio percorso. Quello che non accetto, però, sono le illazioni e le falsità sul mio profilo. Perché una cosa posso dirla con assoluta certezza: sono una persona vera, al 100%, e scelgo ogni giorno di mostrarmi esattamente per quella che sono''.