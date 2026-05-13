Già nel 2024 aveva ceduto alla tentazione del bob corto, ora lo ‘riporta indietro’, come scrive lei

L’influencer 45enne sembra una ragazzina: in un reel condivide il cambiamento e cattura ‘like’

“Non ho resistito al trend”, confessa. Clizia Incorvaia taglia i capelli e si regala un nuovo look. In realtà per lei è un ritorno al passato, già nel 2024 aveva ceduto alla tentazione del bob corto. Ora lo ‘riporta indietro’, come scrive lei stessa.

''Non ho resistito al trend'': Clizia Incorvaia taglia i capelli e si regala un nuovo look

L’influencer 45enne sembra una ragazzina col caschetto liscio: in un reel condivide il cambiamento e cattura ‘like’. Accompagna le immagini con parole decise: “Brought back the fuck ass Bob”. Tradotto: “Ho resuscitato il famigerato caschetto”.

La 45enne opta per il bob corto super liscio

L’ex top model Ilaria Capponi, che tempo fa ha dato un taglio alla sua lunga chioma e optato per l’identico taglio, le scrive: “Io pentita dal giorno 1”. Clizia, che l’ha avuta ospite nel suo podcast, “Io sono Moda”, replica: “Ahahah, ma col bob sei pazzesca”.

Già nel 2024 aveva ceduto alla tentazione del caschetto, ora lo ‘riporta indietro’, come scrive lei

La Incorvaia, mamma di Nina, 10 anni, e Gabriele, 4, col taglio nuovo di zecca piace molto, i complimenti arrivano a pioggia. Tutti sono concordi: “Stai benissimo!”. I fan la trovano più interessante e seducente. Anche il marito 34enne Paolo Ciavarro è piacevolmente conquistato dalla moglie che si è rivolta a Logico Beauty Roma ed è super soddisfatta.