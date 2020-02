Clizia Incorvaia, ecco chi è il suo 'uomo misterioso', Tiberio Carcano

Clizia Incorvaia prima di entrare al GF Vip stava frequentando un uomo misterioso, come ha confessato lei stessa nella Casa. La bionda influencer 33enne, ex moglie di Francesco Sarcina, non ha mai fatto il nome del suo Mister X, è stato però lui a uscire allo scoperto. Si chiama Tiberio Carcano.

Nato a Trani 11 marzo del 1979, Tiberio Carcano è laureato in Giurisprudenza. Avvocato penalista, è un organizzatore di eventi, promoter e dj. Ama la politica, il calcio ed il poker. Vive a Milano. E' separato ed è papà di una bambina.

Tiberio Carcano in una lunga intervista rilasciata a Bollicine Vip su Clizia Incorvaia rivela: “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento, e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella Casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati, o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei“.

L’imprenditore parla anche del bacio tra Clizia e Paolo Ciavarro, ormai appassionati al reality: “Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi”.

Non è arrabbiato perché la sua frequentazione con la bionda è venuta a galla, anche se non vorrebbe prendere parte alle dinamiche del GF Vip. Carcano sottolinea: “Prima del suo ingresso ne avevamo in realtà parlato e avevo chiesto a Clizia riservatezza poiché ho una storia coniugale alle spalle, ma capisco che la cosa sia venuta fuori e non sono in nessun modo arrabbiato con lei. Del resto Clizia sta partecipando a un reality e quella che viene a galla è appunto la realtà”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/2/2020.