Clizia Incorvaia 'ufficializza' il nome del figlio: ecco come si chiamerà

Clizia Incorvaia ‘ufficializza’ finalmente il nome del figlio che nascerà tra pochissimo tempo. Il bambino, il primo con Paolo Ciavarro (è già mamma di Nina, 6 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina), si chiamerà Gabriele, come desiderava moltissimo il compagno. La bionda influencer 41enne nelle sue IG Stories non lo chiama più semplicemente ‘bebè’ e neppure nei post: pare aver deciso.

La gravidanza è arrivata agli sgoccioli. Clizia mostra il suo pancione che ‘scende’ sempre di più, per far capire che il parto è ormai prossimo, questione di giorni, forse di ore. E’ così, con una foto insieme a Paolo, che ieri, 8 febbraio, ha festeggiato i due anni d’amore.

“8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, scrive l’ex gieffina vip a cui la Casa di Cinecittà ha donato l’amore della vita.

E’ tutto pronto per l’arrivo del bambino, anche Eleonora Giorgi, la mamma di Ciavarro. ha più volte detto che non vede l’ora di abbracciarlo. Ha promesso che non sarà una nonna ‘ingombrante’, ma darà una mano a Clizia e al 30enne, che, come più volte sottolineato, si prenderanno giusto qualche giorno di pausa dopo l’arrivo della cicogna e subito torneranno al lavoro. Ci sono molti progetti in cantiere da realizzare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2022.