Dopo 22 anni insieme Colin Firth e Livia Giuggioli si sono separati. Definitivamente. La coppia ha annunciato la fine del matrimonio attraverso un comunicato stampa. Un portavoce dell’attore inglese e dell’imprenditrice italiana ha fatto sapere: “Colin e Livia si sono separati. Rimangono molto amici e sono uniti dall’amore per i loro figli. Chiedono gentilmente che sia rispettata la loro privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”. Il 59enne e la 50enne hanno infatti due figli insieme, Luca e Matteo (Colin ha poi un terzo figlio avuto da una precedente relazione).

La loro sembrava una storia da favola. Si erano conosciuti nel 1996 sul set di ‘Nostromo’ in Colombia, una miniserie con protagonista Claudio Amendola. Colin non era ancora famoso (il grande successo sarebbe arrivato con la serie ‘Orgoglio e Pregiudizio’ poco dopo) e lei era una studentessa romana volata in Sudamerica per fare esperienza come assistente di produzione. Poi il matrimonio a Città della Pieve nel 1997. Una vita da sogno tra Italia, Londra e Los Angeles.

Eppure tra il 2015 e il 2016 i due si erano presi un periodo di pausa. Pubblicamente non si era venuto a sapere nulla. Lei aveva avuto un flirt con il giornalista italiano Marco Brancaccia, che nel 2018 decide di “spiattellare” tutto sui giornali in modo molto poco elegante. La coppia sembra superare quell’episodio. Eppure adesso, un anno e mezzo dopo, si viene a sapere che forse non era proprio così. Un amore da favola, che aveva fatto sognare tante donne italiane, si è spezzato lasciando un po’ di amaro in bocca.

