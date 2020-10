La compagna di Cristiano Ronaldo rivela: 'Niente babysitter, dei bambini mi occupo io'

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, rivela: “Niente babysitter, dei bambini mi occupo io”. La spagnola legata al campione portoghese non ha la tata in casa, proprio come un’altra famosa ‘wag’, Wanda Nara, sposata con Mauro Icardi e genitore di cinque bambini. Nonostante abbia a che fare ogni giorno con quattro bimbi, pure la mora non vuole aiuti ‘esterni’.

Georgina, 26 anni, è madre di Alana Martina, 3 anni, avuta dal calciatore portoghese, e anche mamma ‘adottiva’ dei tre piccoli che il calciatore della Juventus ha avuto da madri surrogate, Cristiano Jr., 10 anni, i gemellini Eva e Mateo, 3 anni. E’ lei in prima persona ad accudirli tutti.

"Non abbiamo una babysitter - confessa al giornale francese Georgina Rodriguez - E’ un punto d'onore prenderci cura dei nostri figli da soli. Io sono quella che li porta a scuola, che li va a prendere, che fa i compiti con loro".

La compagna di CR7 quando è costretta a partire per lavoro o per viaggi romantici con l’ex ‘galactico’ per il mondo si affida alla sorella: "Ho solo l'aiuto di mia sorella maggiore quando non sono disponibile. E anche Cristiano è molto attivo con i bambini”.

Georgina quando è entrata in famiglia ha accolto gli altri figli di Ronaldo come se fossero suoi: “Ho organizzato l'arrivo dei gemelli e subito mi sono presa cura anche di Cristiano Jr.. E’ un bambino molto affettuoso, grato e ben educato, con il quale mi trovo molto bene. E’ così facile e piacevole conviverci! Li amo tutti allo stesso modo".

La ragazza farebbe tutto per il suo uomo della vita: "Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l'ovvio: è una bomba! Tutto mi attrae a lui!".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/10/2020.