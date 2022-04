La compagna di Federico Fashion Style, Letizia, ha rifatto il seno: foto prima e dopo

La compagna di Federico Fashion Style, Letizia Porcu, con cui l’hair stylist 32enne ha avuto grazie alla fecondazione artificiale la figlia Sophie Maelle, che oggi ha 5 anni, ha rifatto il seno. Sul social, scorrendo le foto del ‘prima’ e del ‘dopo’ la mastoplastica additiva il cambiamento appare evidente.

La 31enne, che è legata a Federico da quando i due erano adolescenti, si è sottoposta all’intervento estetico lo scorso febbraio. Ha desiderato farlo perché il suo seno, dopo aver allattato la sua bambina, era completamente svuotato: le sono state inserite le protesi, ma le è anche stata eliminata la pelle in eccesso.

Per Letizia non è stata una passeggiata finire sotto i ferri. A Nuovo racconta: “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”.

Le è costato moltissimo non poter prendere in braccio la figlia per un intero mese, come anche dormire a pancia in su. La decisione di avere un decoltè nuovamente florido è stata fortemente appoggiata dal parrucchiere delle vip, che, come ha sempre sottolineato, è favorevole alla chirurgia estetica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2022.