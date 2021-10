La compagna di Filippo Inzaghi torna a casa dopo la nascita del figlio: foto

Angela Robusti, la compagna di Filippo Inzaghi, torna a casa dopo la nascita del figlio. Sabato 23 ottobre, nel pomeriggio, la bionda 31enne ha dato alla luce un bel maschietto, Edoardo. L’organizzatrice di eventi e modella, nata a Udine, lo stringe tra le braccia emozionata: non vede l’ora di cominciare la sua nuova vita da mamma insieme all’allenatore, ex bomber di razza, 48enne.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sorride nella foto che condivide sul suo profilo Instagram. Il tenero Edoardo è con lei e questo la riempie di gioia. “E con oggi si torna a casa - scrive - Siamo emozionati e pieni d’amore per questa nuova vita assieme che non vediamo l’ora di vivere!”.

Angela ringrazia il personale sanitario, a cui è grata: “Un grazie sentito va alla mia amata dottoressa De Blasio che a Benevento ci ha seguiti con amore e competenza, alla meravigliosa Fondazione Poliambulanza che ci ha accolti e accompagnati in questo cammino faticoso ma pieno di amore, non potevamo trovare posto e persone migliori (Monica, Claudia, Greta, Alida, Katia e tutte tutte tutte le ostetriche/infermiere/puericultrici/pediatre)! Grazie Dottor Zanini per la sua professionalità e per il suo cuore, ci ha illuminato in questo ultimo periodo a Brescia e senza di lei non sarebbe stata la stessa cosa. Mi emoziona vedere che la nostra sanità ha anche grandi strutture dove TUTTO funziona come si deve, e dove la passione per il proprio lavoro è ancora il senso della vita, ve ne siamo grati! Grazie a te Ostetrica Sara per averci introdotto in questo magico cammino e per non averci mai lasciati soli!”.

La Robusti poi dice grazie anche a Pippo Inzaghi. La sua dedica è piena di sentimento: “Ed infine grazie a te Pippo, grande amore della mia vita…per avermi reso una donna completa, per aver iniziato con me un percorso di vita assieme straordinario, fatto di quotidiane conquiste, di gioie, di momenti difficili, di perdersi e riprendersi la mano fino ad essere sicuri che la strada in due è davvero più bella di quella da soli. Grazie per questa gioia enorme… Ora la nostra famiglia è completa:ti amo…sei il senso di tutto”. L’ex attaccante di Juve e Milan risponde: “Grande mamma, sei tutto!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2021.