La compagna di Francesco Arca cerca un nutrizionista: 'Voglio tornare com'ero prima delle gravidanze'

Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca, cerca un nutrizionista. Desidera prendere appuntamento da un esperto bravo e chiede aiuto ai follower con un appello nelle sue IG Stories. “Voglio tornare com’ero prima delle due gravidanze”, spiega. L’obiettivo da raggiungere con una sana, corretta e bilanciata alimentazione è il suo peso forma: sente di essersi un po’ appesantita.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, classe 1979, mamma di Maria Sole, nata l’1 settembre 2015, e Brando Maria, venuto al mondo il 6 aprile 2018, avuti dall’affascinante Arca, 41 anni, a cui è legata da molto tempo, è pronta a rimettersi in forma.

“Ho bisogno di un nutrizionista brevo (o brava), bravissimo su Roma! Vorrei tornare al mio peso forma. Scatenatevi in direct”, scrive invitando i fan a segnalarle alcuni nomi.

“Grazie dei nomi che mi state inviando, ce n’è uno che è più citato”, fa sapere poco dopo Irene. Sulla foto postata, chiarisce: “Sono io tanti anni fa, prima delle gravidanze, ora non sono così…”. E aggiunge: “Vorrei tornare in forma. Ecco, so benissimo che ci vuole costanza, allenamento e buona alimentazione! Ho bisogno dell’aiuto di uno specialista che mi dia delle ‘regole’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.