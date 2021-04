La compagna di Gianluca Vacchi con la figlia in ospedale: le tenere immagini

La compagna di Gianluca Vacchi ora tira un sospiro di sollievo. Blu Jerusalema è finalmente tornata a casa. Sharon Fonseca in un post sul social racconta la paura provata per l’intervento della piccola di soli 6 mesi, operata per correggere la palatoschisi. Accompagna le sue parole con un breve video in cui si fa vedere con la figlia in ospedale: le immagini sono tenerissime.

La bambina ha dovuto affrontare un’operazione chirurgica, come rivelato dall’imprenditore bolognese 53enne. Anche mamma Sharon racconta tutto sul social. “All'inizio di questa settimana abbiamo operato la palatoschisi di nostra figlia. E’ stata una settimana molto impegnativa ed emozionante per noi, e si può immaginare per lei…”, scrive la Fonseca.

VIDEO

“Quando un bimbo piccolo sta per affrontare qualcosa di serio come un intervento chirurgico, il mondo di un genitore è davvero scosso”, sottolinea, usando quasi le stesse parole di Vacchi nel suo messaggio social. Lei non ha lasciato la sua bambina un istante: le è sempre stata accanto nella stanza di ospedale dove era ricoverata.

Sharon manda tutta la sua solidarietà alle mamme e ai papà costretti a fare i conti con la salute dei proprio figli: gli è estremamente vicina. “Spero che siano sempre protetti”, dice.

E’ provata, commossa e al settimo cielo perché la figlia è finalmente stata dimessa. “Siamo già a casa. Siamo così grati e ci sentiamo benedetti!”, fa sapere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/4/2021.