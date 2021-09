Il compagno di Belen, papà da poco, trova il tempo per tenersi in forma: foto in mutande

Il compagno di Belen, papà da poco di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio, è impegnatissimo con la bambina, di cui si prende spesso cura: è un genitore attento e presente, innamoratissimo della sua piccola principessa. Antonino Spinalbese trascorre molto tempo a casa con la figlia, ma trova comunque il tempo per tenersi in forma con il fitness. Sul social, nelle sue IG Stories pubblica una foto in cui si fa vedere in mutande, fiero il 26enne mostra ai fan il fisico tonico tutto muscoli.

L’ex hair stylist ha ripreso ad allenarsi regolarmente da pochissimo, prima è stato fermo per un mese per colpa di due costole incrinate proprio durante il suo workout. E’ dimagrito 6 chili. Ora, tornato in palestra, insieme al personal trainer, vuole nuovamente mettere su massa. “In settimana ricomincerò gli allenamenti con il mio personal trainer e mostrerò i risultati, cercando di mettere su almeno 10 chili”, aveva fatto sapere via Instagram ai follower lo scorso 7 settembre.

Il risultato è già evidente. Antonino ha addominali scolpiti. In mutande, davanti allo specchio, si fa vedere mezzo nudo e si compiace. E’ un momento unico con la Rodriguez: stanno insieme da poco più di un anno, lei è convinta, come detto pure in tv, che staranno “insieme per sempre”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2021.