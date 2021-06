Tornano i concerti: Emma Marrone fa il pienone, grande successo per il suo tour

Tornano i concerti ed Emma Marrone fa il pienone. Il suo Fortuna Live 2021 è un successo. La cantante salentina riabbraccia il suo pubblico, in delirio per lei. La bionda 36enne è scatenata sul palco del suo tour ed euforica: la gioia di cantare nuovamente dal vivo dopo più di un anno è impagabile.

Prima c’è stata l’Arena di Verona, poi il Teatro Antico di Taormina, ora la Cavea Auditorium Parco della Musica a Roma. Emma recupera le date annullate nel 2020 e si prende gli applausi. Balla, canta, è una performer favolosa.

Poi ci sarà Milano, Firenze, Napoli e Bari. La Marrone non si ferma. E’ scatenata. Il suo live la riporta a contatto con la gente. E’ un ritorno alla normalità fortemente voluto. Si sente se stessa: stare lontana a casa non faceva per lei.

L’artista torna sotto i riflettori dal vivo e si gode il successo del singolo in duetto con Loredana Bertè, “Che sogno incredibile”, che scala la classifica delle canzoni più trasmesse. Il brano anticipa la raccolta The best of ME, in uscita il 25 giugno. La Bertè sale sul palco insieme a lei e la coppia è esplosiva, come pure Alessandra Amoroso, altro duetto da mille e una notte.

Non solo musica. Emma Marrone prima si è divertita da attrice, tra i protagonisti della serie “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino per Sky Atlantic. Le riprese si sono appena concluse.

Ci sono anche i provini di X Factor che partiranno a luglio: a ottobre prossimo sarà di nuovo tra i giudici del talent in tv, insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Ultima chicca, ciliegina sulla torta, un film-documentario in lavorazione per somaggiare i suoi primi 10 anni di musica. Intanto i concerti: la sua felicità più grande.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.