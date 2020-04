I concorrenti del GF Vip terrorizzati di uscire dalla Casa: 'Abbiamo paura di entrare nella tragedia'

I concorrenti del GF Vip sono terrorizzati di uscire dalla Casa. L’emergenza Coronavirus nel mondo li spaventa moltissimo. Finora, seppur messi al corrente di quel che stava accadendo, sono rimasti al riparo, in un’isola felice, tutti insieme. Fuori dalla porta rossa tutto cambierà e questo li devasta. Sono preoccupati: la finale è a un passo, mercoledì 8 aprile il gioco di chiuderà e ognuno di loro dovrà per forza scontrarsi con il mondo reale. “Abbiamo paura di entrare nella tragedia”, sottolineano in coro.

La maggior parte di loro ha comunicato di voler donare tutto o parte del montepremi finale per combattere il Coronavirus, un nemico invisibile che l’Italia e il mondo intero sta combattendo da giorni. I concorrenti del GF Vip adesso sanno però che è arrivato quasi il momento di uscire e hanno paura.

VIDEO

Si concedono un pranzo in giardino sotto il sole, sembrano sereni, ma i pensieri gli riempiono la mente. “Sembrava così lontano questo giorno. Fuori deve esserci un altro mondo. C’è molta preoccupazione per quando riprenderemo coscienza con la realtà”, sottolinea Patrick Ray Pugliese."Non 'dev'e esserci' un altro mondo, è un altro mondo”, gli fa eco Paolo Ciavarro.

Il biondo 28enne ha avuto la possibilità di parlare con il padre Massimo: sa cosa troverà una volta uscito dal GF Vip: “Mi ha detto: 'Preparati perché troverai un mondo che non conosci.' Capisci che uno non si può abbracciare?”. Lo dice con gli occhi lucidi, addolorato per tutto questo.

"Secondo me appena usciamo ci prendiamo una batosta, e secondo me ci mancherà pure questa casa, questo giardino, questa sauna...", rivela Paola Di Benedetto. Saranno soli ognuno nella propria abitazione. Non sarà facile. Antonella Elia non ha dubbi: "Noi qui abbiamo vissuto in modo privilegiato come in una bolla di sapone. Abbiamo guardato da lontano una tragedia, quindi fa paura l'idea di uscire e di entrare in questa tragedia”. Il Coronavirus li terrorizza.

Aristide Malnati sa che i suoi compagni di avventura in un quotidiano surreale più del GF Vip gli mancheranno moltissimo: “Ragazzi sentiamoci subito al telefono. Mi devasta, mi prende a male. Mi prende un magone, noi abbiamo sviluppato un legame importante”.

Anche Andrea Denver e Sossio Aruta hanno mille pensieri e timori per il futuro che dietro la porta rossa del reality show li attende.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2020.