Due concorrenti del Grande Fratello 2025 arrivano quasi alle mani: i coinquilini li separano, la regia cambia inquadratura, immagini e cosa è successo

Si tratta di Omer Elomari e Jonas Pepe, concorrenti dell’edizione appena iniziata del reality

Lo scontro sarebbe scaturito per via della cottura di una pizza

Alcuni coinquilini sono intervenuti per separarli ed evitare il peggio

Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre, nella Casa del Grande Fratello è esplosa la prima vera e propria lite della stagione tra Omer Elomari e Jonas Pepe. I due “gieffini” si sono insultati, i toni si sono fatti accesi e alcuni coinquilini sono intervenuti per tenerli separati ed evitare che la situazione degenerasse.

Omer Elomari e Jonas Pepe separati dai coinquilini: la loro lite è la prima e vera di questa nuova edizione del Grande Fratello

Secondo quanto ricostruito, il motivo dello scontro sarebbe nato per una pizza in forno: Jonas ha raccontato che Omer avrebbe richiuso il forno dopo avergli detto che la pizza era già stata controllata, ma Jonas ha riaperto comunque per controllarla di persona. Da lì la discussione sarebbe precipitata. Elomari ha invece affermato che Jonas cercava lo scontro già davanti al forno, e che certi suoi gesti – come un movimento della gamba – dimostrerebbero una “mossa” provocatoria.

Chi ha assistito ha segnalato anche reazioni da parte della produzione: la regia avrebbe cambiato l’inquadratura per evitare di mostrare troppo, cosa che non è piaciuta all’opinionista Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del reality) che ha scritto su X: “Ma che senso ha togliere la diretta sul litigio?”.

CHI SONO I DUE LITIGANTI

Omer Elomari è un ragazzo siriano, cresciuto in Siria fino allo scoppio della guerra, poi rifugiato in Turchia e infine trasferitosi in Italia dove oggi vive in Valtellina e lavora come consulente aziendale. Nonostante un passato difficile, mostra forza, determinazione e resilienza; ama lo sport (sua passione fin da bambino grazie al padre, allenatore di Muay Thai), parla quattro lingue ed è visto dagli altri concorrenti come persona riflessiva ma riservata.

Jonas Matteo Pepe, conosciuto semplicemente come Jonas, ha 24 anni. È romano, studente di Scienze politiche, modello e attore con esperienze nel mondo delle campagne pubblicitarie. Si descrive con una doppia personalità: Matteo è il suo nome di nascita, ma dentro la Casa vuole farsi chiamare Jonas, che rappresenta la parte più istintiva e sincera di sé. È anche appassionato di arti marziali e filosofia.