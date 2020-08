Ufficiale: ecco chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2020

Carlo Conti sul social svela a sorpresa chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2020. Il cast della popolarissima trasmissione, che prenderà il via il prossimo 18 settembre su Rai Uno, è finalmente ufficiale.

Carlo Conti ha fatto le cose in grande. Il conduttore ha scelto dieci protagonisti, cinque uomini e cinque donne, molto conosciuti per Tale e Quale Show 2020. “Siete pronti? Sto per annunciarvi i dieci protagonisti di Tale e Quale Show 2020”, dice nella clip postata sul suo profilo Instagram. Poi mostra la lista con i nomi dei vip assoldati dalla produzione del programma messi nero su bianco.

Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2020 ci saranno: Luca Ward, attore e doppiatore, Francesco Paolantoni, attore e comico. Sergio Muniz, cantante, modello e attore, vincitore dell’Isola dei Famosi 2, Virginio, vincitore di Amici 2011, Pago, cantautore al centro dei gossip grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip con Serena Enardu e, a seguire, al GF Vip, sempre con l’ex tronista, con cui è arrivato il secondo addio, la showgirl Carmen Russo.

Al programma ci saranno pure Barbara Cola. oggi attrice di musical e seconda classificata a Sanremo 1995 con Gianni Morandi, l’ex conduttrice di Striscia la Notizia e imitatrice di Mara Venier Francesca Manzini, la conduttrice e attrice Carolina Rey e la cantante Giulia Sol.

I famosi saranno giudicati nelle performance dalla giuria confermata e composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.