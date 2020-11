La contessa De Blanck furiosa con Stefania Orlando: l’accusa

Patrizia De Blanck è davvero arrabbiatissima con Stefania Orlando. La nobildonna romana si è legata al dito la nomination ricevuta dalla showgirl e ha spiegato ad alcuni dei coinquilini della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ che non vuole più essere amica della 53enne. “Stefania non mi è piaciuta. Perché mi aveva chiesto di non nominarla. Le ho dato la parola e non l’ho nominata. L’ultima volta poi mi ha nominato lei”, ha fatto sapere Patrizia durante una chiacchierata.

Quando qualcuno degli interlocutori si è lasciato sfuggire una risata, la De Blanck ha aggiunto: “Non c’è da ridere. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Mi ha bussato alla porta e mi ha detto che mi aveva nominato, ma vaf…”.

“Ci sono delle cose che non consento. Non sarà mai più amica mia, non me la filerò. Anzi, quando esco da qua… io giro nei posti… non finisce. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. E allora no, non lo consento”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 20/11/2020.