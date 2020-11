Corona contro De Martino: 'Per Belen non andava più bene, ormai è costruito e ha...'

Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua. L’ex re dei paparazzi, intervistato da Gente in merito alla sua autobiografia “Come ho inventato l’Italia”, edita da La Nave di Teseo, dice la sua su Stefano De Martino e punta il dito contro il ballerino e conduttore 31enne: "Si è costruito un personaggio, vuole essere protagonista, Belen non tornerà con lui”.

Lancia una stilettata al napoletano, per il quale sembrerebbe non provare una grande simpatia. Ma non va subito dritto al punto. Corona nel libro parla dei suoi amori. A proposito al giornale confida: “Ho amato solo due donne, Nina Moric e Belen". Della showgirl argentina, a cui si è legato dal 2009 al 2012, sottolinea: “Era una tonta, lo dico in senso buono, perché non le andava di sfruttare mediaticamente la nostra storia, non gliene importava niente. Ho sempre sentito che la nostra sarebbe stata una storia a termine: io ero preso dal lavoro, lei voleva altro”.

Poi sulla Rodriguez aggiunge: “Ci sentiamo ancora ogni tanto e so che adesso, con questo nuovo amore (Antonino Spinalbese, ndr), è serena. Si amano sinceramente. Lui è un bravo ragazzo, per bene, quello che ci vuole per lei”.

Arriva la sua frecciata velenosa a De Martino: “Non credo che ci sarà un ritorno con Stefano De Martino, lui non è più la persona che Belen ha conosciuto: negli anni si è costruito un personaggio, gli piace essere al centro della scena, fare il protagonista”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.