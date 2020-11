Corona: 'De Martino chiama i paparazzi, Belen no, è tonta'

Fabrizio Corona in una lunga intervista in cui si racconta a Vanity Fair, rivela: “De Martino chiama i paparazzi, Belen no, lei è tonta”. L’ex re dei paparazzi, ora ai domiciliari, svela che l’argentina, sua ex fidanzata, non è affatto attaccata ai soldi, al contrario di lui e di molti altri famosi, tra i quali include pure l'ex marito Stefano.

“I soldi sono il limite che segna il mio successo e il mio valore. Oltre quel limite valgo, sotto, no. Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di 5 mila euro. Prima che Belen mi regalasse il primo portafoglio della mia vita, li mettevo nelle tasche e li perdevo anche”, confessa Corona.

Fabrizio è stato il primo forse a far diventare il suo privato un progetto editoriale. “Io, 13 anni fa, ho filmato la mia separazione da Nina Moric e l’ho venduta”, sottolinea. Poi aggiunge: “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen perché è tonta”.

Corona sulla showgirl 36enne chiarisce: “A lei non frega niente dei soldi. Una cosa che mi piaceva e, insieme, mi faceva dannare. Se le dicevo: ‘Andiamo a bere il caffè in quel bar che ci danno 15 mila euro’, lei rispondeva: ‘Non esco per tutto il weekend, e nemmeno tu'. Solo sulle vacanze riuscivo a convincerla. Le dicevo: preferisci che le foto ce le facciamo fare noi così vieni fuori bella e ci guadagniamo anche, oppure che te le fa il primo che passa e magari si vede la cellulite? Era un po’ come usare i filtri di Instagram, ma in carne e ossa”.

Belen è sempre stata molto diversa da lui e probabilmente è per questo che è finita. Fabrizio Corona non si pone limiti, anche nell’andare in tv a lavare i panni sporchi, come nella sua ultima apparizione da Barbara D’Urso. “La D’Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26 per cento di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il Dpcm”, precisa subito senza alcuna remora il 46enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2020.