Corona fuori di sé a 'Live', la D'Urso costretta a tagliare collegamento: guarda

Fabrizio Corona è fuori di sé a Live - Non è la D’Urso. Dice cose gravissime sull’ex moglie Nina Moric. Racconta la sua verità sul figlio Carlos, dopo l’audio delle telefonate pubblicato sui social della croata. E’ alterato, arrabbiato, incontenibile, al punto che la conduttrice è costretta a tagliare il collegamento. Carmelita non si aspettava parole così forti. “E’ meglio che la finiamo qui”, sottolinea. L’ex re dei paparazzi replica: “Se non mi fai parlare adesso, io con te non parlerò più”. Ma Barbara stacca e va avanti con il suo talk.

Positivo al Covid, Corona inizia il collegamento parlando della malattia: “Sto bene, ma sono incaz*ato. E’ una roba impressionante, senti nel corpo che c'è qualcosa che non va”. Poi affronta l’argomento caldo, quello riguardante la Moric. “Oggi affronto questo discorso gravissimo in televisione, anche se privato, ma alla luce di ciò che ha fatto quella psicopatica da manicomio, quella signora che è stata mia moglie, sono costretto a raccontare la mia parte di questa delicata storia. Perché quello che è successo è vergognoso, non solo da parte sua, è gravissimo da parte dell’avvocato, che deve essere radiato dall’albo. E tutti i giornalisti dei quotidiani che hanno pubblicato la notizia di un fatto penalmente rilevante. C’è un limite e i giornalisti devono imparare a capirlo”, sottolinea.

E continua, riferendosi agli audio condivisi su Instagram da Nina e poi successivamente rimossi: “E' uno sfogo quello che ho avuto, in seguito a una telefonata. Non facciamo i retorici, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio. Certo non vado a casa sua a fracassargli la testa. Non voglio fare trent’anni di galera per lei. Avete sentito la sua voce? Questa nella tua trasmissione ha raccontato di essere stata stuprata dal padre, picchiata dalla madre e dall’ex fidanzato. Se vuoi che ti racconto i fatti ti racconto i fatti. Mi hanno visto tutti in questi nove mesi, io sono una persona perbene”.

Fabrizio Corona racconta che in una vacanza a Zanzibar nella quale il figlio era con Nina e Luigi Mario Favoloso, mentre era in carcere sarebbe venuto a conoscenza che Carlos sarebbe stato ricoverato: “Mi vennero a chiamare, io ero in carcere, alle 6.30 del mattino. Mi convocarono nella stanza degli avvocati. Quando ti chiamano a quell'ora è solo per due motivi: o è morta una persona o è morta una persona. Mi avevano detto che mio figlio era ricoverato. Era successo quando lui era a Zanzibar con Nina Moric e Favoloso. Ci ho messo otto mesi per rimettere a posto mio figlio, otto mesi”.

“Lei va rinchiusa in un manicomio. Io non sono un coglio*e - aggiunge - Ci sono fior di persone che sono con me da quattro, cinque mesi e che hanno visto Carlos nel mese di giugno e non credevano ai loro occhi. Nina, in quel periodo, era presa da Favoloso. Denunce, tribunali e via. Non era in lei, non c'era mentalmente. Non mi sono mai espresso, ma lei ha fatto fare un caso penale attraverso una storia video a suo figlio. In quel periodo lì, quando Favoloso l'avrebbe picchiata, lei registrava le storie con Carlos che testimoniava”.

Corona è furioso perché lui stesso avrebbe permesso a Nina di tornare ad avere l’affidamento condiviso del figlio: “Io sembro più cattivo di tutti, sembro il diavolo, ma ho un cuore grande così“. La sua invettiva continua. Durante il racconto, la Moric pubblica altro materiale su Instagram che poi rimuove. "Fatele pubblicare tutto quello che vuole. Non ha un briciolo di cervello, né lei né il suo avvocato", dice. Corona presica che un certo Michelangelo, amico della madre, avrebbe fatto il lavaggio del cervello al figlio inculcandogli "delle idee satinaste". Fa sapere anche che sia lui che Carlos sarebbero curati da due psichiatri, cosa di cui neppure la madre sarebbe al corrente.

Dopo un lungo blocco in cui parla per quasi venti minuti, Barbara D’Urso chiama la pubblicità. Durante la pausa forse accade qualcosa, quando la presentatrice torna in onda chiude il collegamento. "Hai detto delle cose che non ci aspettavamo, dobbiamo chiudere il collegamento, mi dispiace. Devo chiederti di smetterla qua, meglio che la finiamo qui, dato che sei molto agitato”, precisa.

Fabrizio Corona prima di lasciare dice: "Se non mi fai parlare adesso, io con te non parlerò più. Io non parlo più se mi blocchi”. Barbara non lo fa andare avanti: “E’ meglio così”. Poi rivolgendosi ai suoi ospiti sottolinea: “Ha detto cose molto forti dalle quali noi ci dissociamo”. E prosegue con il suo show.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.