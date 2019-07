Costantino Della Gherardesca resta alla conduzione di ‘Pechino Express’, almeno per la prossima edizione. Dopo che il direttore di Raidue aveva fatto sapere di volere al timone del reality Simona Ventura, è arrivata la marcia indietro. Annunciata in occasione della presentazione dei palinsesti della tv di Stato.

“Poco fa, durante la presentazione dei palinsesti, la Rai ha confermato che condurrò la prossima edizione di ‘Pechino Express’. Vi ringrazio, un abbraccio”, ha scritto Costa in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La notizia è stata accolta con gioia dai tantissimi fan del programma, ma anche da alcuni vip che hanno partecipato al gioco nelle scorse edizioni, da Maria Teresa Ruta a Paola Caruso.

Stavolta però il programma non andrà in onda a settembre, come avvenuto gli scorsi anni, visto che la macchina della produzione non si è ancora messa in moto, ma durante i mesi invernali. Non si conoscono ancora né i possibili concorrenti, né i paesi in cui dovranno affrontare le sfide.

Scritto da: la Redazione il 10/7/2019.