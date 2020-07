Costantino della Gherardesca ha danni permanenti alla gamba destra. Il conduttore, che tra pochi mesi sarà nel cast della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, non l’aveva mai rivelato prima. Qualcuno vedendolo camminare ogni tanto con qualche difficoltà a ‘Pechino Express’ si era chiesto come mai di un’andatura un po’ incerta. Adesso arriva la spiegazione: dopo due brutti incidenti il volto tv purtroppo zoppica un po’. Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista al settimanale ‘Di Più Tv’. “Partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ è prima di tutto una sfida con me stesso”, ha fatto sapere.

“In passato ho avuto due incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’. In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno”, ha aggiunto.

Esibirsi sul palco della trasmissione di Milly Carlucci sarà quindi un po’ complesso per il 43enne, ma lui si sta preparando al meglio. “Tutto questo renderà il ballo molto più complicato rispetto agli altri concorrenti: infatti sono già seguito da un ortopedico, che mi sta facendo fare una serie di esercizi per prepararmi alla trasmissione”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/7/2020.