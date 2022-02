Terribile lutto per Costantino della Gherardesca: è morta la mamma Costanza

Costantino della Gherardesca e la sorella Olimpia vivono ore difficili accompagnate da un dolore atroce. La loro famiglia è stata colpita da un terribile lutto: è morta la mamma Costanza. La contessa aveva 83 anni e si è spenta sabato 5 febbraio nella sua casa al mare, in provincia di Livorno, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro una malattia che l’aveva colpita da tempo. I due ne hanno dato il triste annuncio sui social.

Il conduttore 45enne ha salutato l’adorata madre pubblicando un bellissimo collage in cui la donna sorride felice. “Mia madre - ha scritto Costantino della Gherardesca - era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene. Era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me é stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici. Era più simpatica e solare dì me, non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”.

“Rischio di offendere le sue amiche - ha proseguito - se non scrivo che era innanzitutto una donna libera, anche in anni in cui la società italiana era fortemente discriminatoria verso le donne. Per le sue amiche era anche una sorella, per i suoi amici era anche un compagno di avventure pari grado e per i suoi figli era anche un supporto, immancabilmente presente, e spesso un'amica forte ma di larghe vedute. Anche per i suoi nipoti, che come me amava follemente, oltre ad essere una nonna era anche una maestra di vita. Cara mamma - ha concluso -, sii felice perché non sono solo. Si, certo, per colpa degli omosessuali che sono sempre più 'ordinari' sono di nuovo single. Ma ho tanti amici”.

I funerali della contessa, nonna di Barù, uno dei concorrenti del GF Vip, si svolgeranno domani, martedì 8 febbraio, alle 11 nella chiesa di Bolgheri, il corpo della donna poi sarà cremato al cimitero di Livorno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.