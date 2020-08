Dopo la notizia che Raidue ha rinunciato alla nuova edizione di ‘Pechino Express’, uno dei pochi programmi televisivi che ancora appassionano il pubblico più esigente e intrattengono con intelligenza, e che il reality è passato a Sky, in molti hanno subito pensato che il programma avrebbe inevitabilmente perso la conduzione di Costantino Della Gherardesca (legato da tempo alla tv di Stato). Eppure sembra che non sarà così. E’ stato lo stesso 43enne a fare chiarezza sulla questione, affermando che quasi certamente sarà ancora lui alla guida dello show anche in futuro. Intervistato da ‘Il Corriere della Sera’ ha fatto sapere: “Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c'è oltre l'Italia”.

Nel frattempo Costa, come lo chiamano gli amici, tra poche settimane sarà sulla pista di ‘Ballando con le Stelle’. E’ uno dei concorrenti della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, in partenza a settembre. E parlando di questa nuova avventura solo poco tempo fa ha svelato di avere un problema permanente alla gamba destra. “In passato ho avuto due incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’. In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno”, ha fatto sapere.

“Tutto questo renderà il ballo molto più complicato rispetto agli altri concorrenti: infatti sono già seguito da un ortopedico, che mi sta facendo fare una serie di esercizi per prepararmi alla trasmissione”, ha poi aggiunto.

