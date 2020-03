Costantino Della Gherardesca si trova in auto-quarantena. Non è chiaro quale sia il motivo, ma ormai il Coronavirus è talmente diffuso in Italia e probabilmente è entrato in contatto con qualcuno risultato positivo al tampone. Il 43enne, attualmente al timone di ‘Pechino Express’ (in onda in prima serata ogni martedì su Raidue), ha però fatto un annuncio via social dalla sua casa. Ha rivelato che sarà nel cast della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, la cui partenza è prevista per fine mese.

In un video postato sul suo profilo Instagram ha spiegato: “Ho un annuncio per voi. Sono al mio sesto giorno di auto quarantena”. “Detto questo il mio dovere è anche farvi divertire. Ho una piccola sorpresa per voi, per intrattenervi, per farvi sorridere con me o volendo anche ridere di me, farò il ballerino a ‘Ballando con le Stelle’, il leggendario programma di Milly Carlucci”, ha poi aggiunto. “Ovviamente organizzerò per voi dei balletti epocali dove raggiungeremo nuove frontiere televisive senza alcuna vergogna”, ha quindi concluso.

Al momento altri vip confermati nel cast dello show dell’ammiraglia Rai sono Vittoria Schisano, Rosalinda Celentano e Barbara Bouchet.

Scritto da: la Redazione il 11/3/2020.