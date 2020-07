Costantino Vitagliano ha ritrovato l'amore: è fidanzato ufficialmente con la ballerina russa Luba Mushtuk

Costantino Vitagliano ha un nuovo amore. Il primo storico tronista del programma Uomini & Donne, 46 anni, ha trovato la felicità con la famosa ballerina russa Luba Mushtuk.

Danzatrice e coreografa, la 30enne vive a Londra, dove la coppia ha trascorso qualche giorno di vacanza. Costantino è papà di una bimba di 5 anni, Ayla, avuta dalla modella Elisa Mariani. Dopo la rottura con Elisa, Costa non si è fatto più vedere con nessuna fidanzata ufficiale, complice anche la scomparsa, nel 2018 dell’amata mamma Rosina. Poi è arrivata Luba, la bionda che ha lo ha fatto innamorare. Vitagliano e la Mushtuk fanno la spola tra Londra e Milano Marittima e mostrano sui social tutto il loro amore. Lei è molto gelosa e lui ama chiamarla la ‘’mia fidanzata’’. Nel loro tour londinese non poteva mancare la tappa a Notting Hill, il distretto residenziale di Londra celebre per l’omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant.

In questo posto Luba e Costantino si sono dichiarati nuovamente il loro amore con tanto di post social con la celebre frase del film: ‘’Sono solo una ragazza che sta davanti ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla’’.

Scritto da: La Redazione il 22/7/2020.