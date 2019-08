Costantino Vitagliano è pronto a tornare a Uomini e Donne. Lo confessa a Di Più. A 45 anni compiuti dovrebbe fare il Trono Over, ma lui sarebbe pronto a lanciarsi nuovamente, stavolta per trovare l’anima gemella, così rivela.

Sono passati 15 anni dall’esperienza a Uomini e Donne, nel 2003-2004, quando raggiunse la popolarità grazie al dating show di Maria De Filippi e alla sua storia d’amore con Alessandra Pierelli. Costantino Vitagliano accetterebbe volentieri di essere ingaggiato nuovamente dal programma. “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni”, fa sapere al settimanale.

Costantino Vitagliano stavolta andrebbe a Uomini e Donne, Trono Over, con una differenza rispetto al passato: “Allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

Padre di Ayla, nata il 9 settembre 2015 da una breve relazione con Elisa Mariani, Costantino nell’intervista parla anche dell’ex Pierelli, oggi sposata con Fabrizio Baldassarri e mamma di Daniel e Liam. “I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/8/2019.