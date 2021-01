Costanza Caracciolo compie 31 anni: la sorpresa di Vieri

Costanza Caracciolo il 17 gennaio compie 31 anni e scoppia di felicità grazie alla sorpresa di Bobo Vieri: il marito la riempie di attenzioni e per il compleanno le regala fiori e sorrisi. Per l’ex velina una torta magnifica e il calore di una giornata indimenticabile in famiglia.

Sorride gioiosa, Costy per celebrare i 31 anni si regala un pranzo in casa con il marito e le due figlie. Le restrizioni legate alla pandemia raccomandano prudenza e di stare solo con i propri cari. Fiori a volontà e un dolce che rammenta a tutti il soprannome con cui Bobo la chiama amorevolmente ‘Coco’.

Luminosa, al colmo della gioia, la Caracciolo indossa una blusa bianca ricamata e jeans. Spegne le candeline con accanto la primogenita, Stella, 2 anni. Isabel, la piccolina nata lo scorso 25 marzo, è a fare la nanna, lo rivela lei stessa.

Costanza condivide alcune foto della sua festa sul social. E’ stata sommersa dagli auguri di amici e fan e scrive: "Volevo ringraziarvi singolarmente per l’affetto che anche quest’anno mi state dimostrando, siamo sempre di più e questa cosa m’inorgoglisce moltissimo. Grazie per la stima e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in particolar modo oggi che IT’s MY BIRTHDAY e #iocitengotanto!!! Nonostante questo brutto periodaccio vi sento tutti super vicini!!! Grazie a tutta la mia big family e tutti voi amici veri e virtuali! Ps: il voto del pranzo di oggi 25!!! (Passo e chiudo) La mia piccola Isabel invece dormiva (beata lei)”. Anche nelle sue IG Stories non dimentica i ringraziamenti.

Vieri la elogia: “Happy birthday COCO POPS, your an amazing mother and wife”. E’ sicuro di aver scelto di avere accanto una donna meravigliosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.