''Ti amiamo più di tutto'': Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano i 6 anni della figlia secondogenita Isabel, il tema scelto

Il party va in scena a Milano, presente anche la sorella maggiore della bimba, Stella, 7 anni

La piccola indossa un delizioso completino primaverile rosa pastello e si diverte un mondo

Al risveglio, la mattina del 25 marzo, mamma e papà le fanno trovare il salone di casa interamente addobbato per il suo compleanno. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano i 6 anni della figlia secondogenita Isabel. Il party arriva poco a Milano, presente anche la sorella maggiore della bimba, Stella, 7 anni. L’ex velina 36enne sul social condivide le foto dell’evento e svela il tema scelto: Cinnamoroll. “Ti amiamo più di tutto”, scrive. Lei e il marito 52enne sono pazzi delle loro bimbe.

''Ti amiamo più di tutto'': Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano i 6 anni della figlia secondogenita Isabel

Isabel indossa un delizioso e romantico completino con gonna rosa pastello. Del resto i colori pastello illuminano dolcemente la festa. Cinnamoroll è un famoso personaggio immaginario creato da Sanrio nel 2001 (disegnato da Miyuki Okumura). E’ un cucciolo di cane bianco, maschio, con lunghe orecchie, occhi azzurri e una coda arricciata che ricorda un dolce alla cannella da cui prende il nome. La mamma sa quando la sua piccola l’adori e l’ha accontentata.

Il party va in scena a Milano, presente anche la sorella maggiore della bimba, Stella, 7 anni

Il tema scelto è Cinnamoroll, un personaggio adorato dalla piccola

“La tua dolcezza, bellezza ed empatia ti rendono così speciale… Piccola Isabel, sei la parte di noi che mancava… Ti amiamo più di tutto. Buon sesto compleanno piccolo vulcano di casa”, le sottolinea Costanza.

Mamma e papà felici di aver realizzato il desiderio della bimba

La siciliana poi condivide una foto che immortala Isabel davanti al suo dolce a più piani magnifico insieme al padre e a Stella. “6 anni di Isabel. Il nostro obiettivo? Vederle felici e lo eravamo tutti. Amichetti, tema Cinnamoroll (dolce proprio come lei), finalmente la location tanto desiderata e una super torta memorabile. Laboratorio super amato e atmosfera piena di gioia . Noi? Super happy. Grazie a tutti voi, per i tantissimi auguri ricevuti, praticamente ormai è come se facessi il compleanno 3/4 volte l’anno e adoro questa cosa!!!”, svela.