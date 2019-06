Costanza Caracciolo e Bobo Vieri felici per il battesimo di Stella

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri gioiscono per il battesimo di Stella. L’ex velina bionda comunica ai fan di aver battezzato la figlia, nata il 18 novembre scorso e che a breve compirà 7 mesi, sabato 1 giugno a Milano.

Posta una foto in cui è immortalata una torta meravigliosa, con tante stelle sopra e in cima un nome, “Stella”. Costanza Caracciolo accompagna lo scatto con poche parole in cui svela che il battesimo della piccola avuta da Bobo Vieri è appena stato celebrato: “Oggi è stato il battesimo della nostra Stellina!!! Grazie a tutta la nostra famiglia”. La showgirl e modella tagga Ludovica Caracciolo, la sua adorata sorella minore, e Veronica Vieri, sorella dell’ex calciatore. E’ stato un evento privato, a cui sono stati invitati solo i parenti stretti della coppia, a quanto pare.

Il dolce scelto per il battesimo di Stella è stato realizzato da Mami Louise Milano. Multipiano, decorato con pasta di zucchero color avorio, è stato abbellito con tante stelle dorate che richiamano il nome della figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo.

La bella 29enne e l’ex bomber 45enne in questi giorni sono nuovamente in Italia. La Bobo Summer Cup, evento che vede protagonista Christian da anni, a breve prenderà il via con varie tappe nei luoghi più incantevoli del Bel Paese. I due, marito e moglie dallo scorso 18 marzo, sono in perfetta sintonia e pensano già a un altro figlio. “Appena ci stabilizzeremo, penseremo al maschio. Credo che a Christian piacerebbe. E anche a me”, ha detto Costy recentemente a Grazia.