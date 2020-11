Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano i 2 anni della figlia Stella: foto

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano i 2 anni della figlia Stella con un party casalingo molto speciale. Tutto è curato sin nei minimi dettagli per celebrare il compleanno della primogenita di casa. La piccola Isabel, che tra poco compirà appena 8 mesi, insieme a loro, osserva tutto curiosa: è un 18 novembre tutto da ricordare quello che trascorrono rigorosamente in casa.

L’ex velina ha preparato ogni cosa con grande cura. Ha acquistato i festoni online, ha ordinato un mare di dolcetti e una torta bellissima. La bionda siciliana ha gonfiato palloncini e apparecchiato a festa. Nonostante il lockdown a Milano, desidera che la figlia possa ricordare questo giorno speciale.

In casa della coppia sono arrivati moltissimi regali per Stella, amici e anche famosi brand hanno voluto omaggiare la bambina per i 2 anni compiuti. La dolcissima piccola è felice e mamma e papà insieme a lei.

“Mancano le parole per descrivere l’amore che provo per te, hai dato un senso alla mia vita, grazie perché ogni tuo sorriso mi fai morire d’amore.. Buon secondo compleanno amore mio! Ti amo Stellina”, scrive la Caracciolo sul social nel giorno del compleanno della figlia. Cita poi i versi di “Per te” di Jovanotti e aggiunge: “Ti dedico tutto ciò che di bello, buono e gentile esiste in questa vita”. “Happy birthday amore della mia vita”, le fa sapere Bobo.

Stella ha illuminato le loro esistenze, a rendere ancora più perfetto l’arrivo di Isabel: la bella 30enne e il marito 47enne non potrebbero desiderare di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2020.