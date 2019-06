Costanza Caracciolo è sempre più entusiasta del marito Bobo Vieri. L’ex velina 29enne definisce lo sportivo 45enne un “papà modello”. Con Stella, la figlia di quasi 7 mesi (li compirà il prossimo 18 giugno) si è dimostrato preziosissimo e molto presente.

“Fantastico. Bobo Vieri è un papà modello - sottolinea Costanza Caracciolo a Oggi - Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo”. La piccolina appena sta con lui si addormenta tranquilla: “Si sdraia sul suo petto e crolla”, racconta la bionda siciliana.

E’ un papà modello, parola di Costanza Caracciolo. Bobo Vieri intanto fa sapere al settimanale di essere diventato un esperto di biberon e pannolini: “Tutto, tutto. Faccio tutto, senza problemi. Ho imparato subito”. Della sua vita così cambiata dice: “Non sono mai stato il tipo che usciva tutte le sere. Anzi, sono mattiniero. D’altra parte, se vuoi diventare calciatore ad alti livelli, devi fare vita da atleta. Ora, però, c’è Stella e voglio prendermi cura di lei. Quando non lavoro come opinionista per il network beIN Sports, o alle serate come dj, sto tutto il giorno con lei, è la nostra gioia più bella”.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si godono la vita in famiglia. La loro sarà un’estate movimentata, come svela la showgirl e modella: “Prima Formentera, poi la Bobo Summer Cup, il gran torneo di footvolley che lui organizza lungo le spiagge e che fin dall’inizio è stato il nostro ‘nido d’amore’. Quest’anno ci saremo anche io e Stella”

Pazza dell’uomo che l’ha fatta diventare mamma, Costy dice ancora di Vieri: “In casa è perfetto! Preciso e ordinato. Io sono l’opposto”. La forma fisica dell’ex bomber si è un po’ appesantita, la Caracciolo chiarisce: “Be’, ora dovremo tutti e due rimetterci in forma. Arriviamo sempre ad aprile o maggio senza aver fatto nulla, poi dobbiamo darci da fare come pazzi. Prima dell’estate, Bobo si rimette in moto di colpo, soffrendo un sacco. Adesso ha ricominciato a correre”.