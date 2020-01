Costanza Caracciolo ha festeggiato i suoi 30 anni con una cena intima in compagnia del marito Christian Vieri. L’ex velina ha raggiunto il terzo decennio di vita lo scorso 17 gennaio, ma quest’anno ha deciso di non organizzare feste o eventi in pompa magna, nonostante si tratti di una ricorrenza che spesso viene celebrata in grande stile. Il motivo? E’ incinta della sua seconda figlia e non vuole “strafare”. Inoltre non potrebbe volere di più dalla vita quindi non pensa di avere bisogno di aspettare il compleanno per brindare alla sua felicità, visto che può assaporarla già nella vita di tutti i giorni.

Lo ha spiegato lei stessa proprio nel giorno del compleanno. Pubblicando una foto scattata quando era solo una bambina, la bionda siciliana ha scritto su Instagram: “E con lo stesso sorriso di questa bambina qui, che forse qualcuno nel mio percorso ha cercato di spegnere... accolgo i miei 30 anni!!”.

Costy, che ha già una piccolina, Stella, nata nel 2018 dall’amore con l’ex calciatore della Nazionale, ha poi aggiunto: “Sono esattamente dove e come sognavo di essere, una grande fortuna, lo so… Infatti sono molto grata, per questo ho deciso di non festeggiare, perché in fondo, io, festeggio già ogni giorno!!!”. “Grazie a tutti voi per gli auguri, e grazie alla mia famiglia che piano piano stiamo allargando sempre di più!”, ha poi concluso.

