Costanza Caracciolo festeggia i 32 anni insieme alle due figlie: la tenera foto

Costanza Caracciolo festeggia i 32 anni insieme alle due figlie. L’ex velina si gode il suo compleanno celebrato con un party casalingo nella casa in cui vive a Milano insieme al marito Bobo Vieri e alle piccole Stella e Isabel, rispettivamente 3 anni, compiuti il 18 novembre scorso, e 1, compiutI il 25 marzo 2021. Sono le sue due bambine a regalarle la gioia più grande.

Vieri nel giorno del compleanno della moglie non scorda una dedica appassionata per la bionda siciliana. “Happy birthday Coco pops, we love you”, scrive, firmando a nome suo e delle figlie. “Grazie my love - gli risponde nei commenti Costy - Love you to the moon and back”.

Poi arriva il momento di spegnere le candeline. La Caracciolo indossa un abito tutto paillettes fucsia e un cerchietto con due stelle con su scritto “Happy Birthday”, elegante e sorridente ringrazia amici e fan per gli auguri con cui l’hanno sommersa via web: “Grazie veramente a tutti ragazzi, perché mi avete tempestata di messaggi, siete davvero SPECIALI, amici reali e virtuali”.

La torta, appetitosa, è a forma di C e bellissima. Costanza riceve nel suo appartamento fiori e doni. I corrieri le consegnano molti pacchi, ma lei è al settimo cielo grazie ai baci delle sue bambine.

E’ con loro che abbracciano forte la mamma che si emoziona. La foto che la immortala così è tenerissima. “Grazie a tutti, in particolar modo alle mie cucciole che sono i regali più belli che la vita mi ha dato!”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.