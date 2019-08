Costanza Caracciolo, 29 anni, passeggia in riva al mare tenendo in braccio la figlia Stella. Una foto tenera che finalmente mostra mamma e bimba in vacanza insieme. Costy, dopo aver girato le spiagge italiane con la Bobo Summer Cup di Vieri, è tornata a Formentera. Questa è la sua prima estate da mamma e non aveva ancora postato dolci scatti della sua piccolina in spiaggia.

Una foto davvero tenera quella condivisa dalla bionda della tv: Costanza bacia la manina della figlia mentre cammina circondata da un paesaggio mozzafiato. La Caracciolo e Stella sono entrambe vestite di bianco. La bimba indossa anche il cappellino per essere ancora più protetta dai raggi del sole. I follower della moglie di Christian Vieri si inteneriscono di fronte alla foto di mamma e figlia al mare. In tanti fanno all'ex velina bionda i complimenti ma non mancano commenti al vetriolo. Un utente, infatti, scrive: "Ogni tanto ti ricordi di fare la mamma". "Oggi vinci tu il primato del co*lione di turno! Bravo!!!", risponde senza troppi giri di parole Costanza.

In realtà la Caracciolo non pubblica quasi mai foto della figlia sul social, dimostrando di tenere alla sua privacy. Alcuni follower, infatti, si complimentano per la riservatezza. Altri a quanto pare basano il loro giudizio solo su quello che vedono (o non vedono) su Instagram.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 5/8/2019.