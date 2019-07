Costanza Caracciolo, 29 anni, augura su Instagram a tutti i suoi follower una buona domenica e racconta che per lei, Bobo Vieri e la piccola Stella è l'ultimo giorno di vacanza a Formentera. L'ex velina bionda lo fa con uno scatto che la ritrae mentre sfoggia un look estivo semplice ma molto glamour con abito di lino stretto in vita da una cinta abbinata e particolari infradito che riprendono il colore del vestito. I capelli sono mossi e la pelle, baciata dal sole, è abbronzata. Costanza appare in splendida forma.

"Happy Beautiful Sunday - scrive Costanza Caracciolo ai tanti fan che la seguono su Instagram - Avete passato una buona domenica? Per noi ultimo giorno in quel di Formentera!". La vacanza alle Baleari, insomma, è finita. Costy ora si prepara a seguire Chrstian Vieri impegnato con l'evento benefico Bobo Summer Cup 2019: il 12-13-14 luglio a Jesolo, 19-20-21 luglio a Riccione e il 26-27-28 luglio a San Benedetto del Tronto.

Domenica Costanza Caracciolo ha trascorso il suo ultimo giorno a Formentera. L'attende un luglio impegnativo in Italia. Ma l'estate è lunga e sicuramente ci saranno per lei e Bobo, insieme alla figloletta Stella, altri giorni di vacanza in posti da sogno.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 8/7/2019.