Costanza Caracciolo non ha intenzione di rinunciare all’esercizio fisico perché incinta. L’ex velina è in dolce attesa di una bambina, la seconda dopo la nascita di Stella, venuta al mondo alla fine del 2018. Su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae durante una sessione di pilates, un’attività che è un vero e proprio toccasana, non solo durante la gestazione. La 29enne nel selfie allo specchio pubblicato sul social appare di profilo e mostra così un pancione ormai davvero grandissimo.

Sposata con Christian Vieri dalla primavera dello scorso anno, la bionda siciliana ha aspettato molto prima di annunciare di essere incinta. L’ufficialità della gravidanza, che era stata scorta ormai da quasi tutti proprio attraverso le foto postate da Costy su Instagram, è arrivata solo all’inizio di dicembre. Per una ragione ben precisa.

“Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, ha fatto sapere in tv proprio poco più di un mese fa.

Scritto da: la Redazione il 10/1/2020.