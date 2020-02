Costanza Caracciolo incinta di un'altra femmina: 'Nascerà i primi di aprile'

Costanza Caracciolo è incinta di un'altra femmina, per la gioia del marito Bobo Vieri: la bambina nascerà i primi di aprile come svela lei stessa sul social, rispondendo ad alcune domande dei fan.

Pensa che Stella, la primogenita dell’ex velina 30enne, nata il 18 novembre 2018, sarà un po’ gelosa della sorellina. “Secondo me all’inizio sì”, confessa Costy nelle sue IG Stories. Vive l’attesa della cicogna con grande gioia, la siciliana è raggiante. Non ha sofferto molto con le nausee in gravidanza nel primo trimestre di gestazione, il dottore le ha prescritto un farmaco e l’ha salvata, così fa sapere la bionda.

Tutti le domandano la data del parto, Costanza Caracciolo scrive: “La scadenza è fissata per i primi di aprile”. Intanto assapora la vita da mamma con Stella e a chi nota quanto siano lunghi i suoi capelli rivela che con il pancione “sono cresciuti incredibilmente”.

Incinta, Costanza ha continuato a mangiare sushi, che adora “Sempre cotto”, puntualizza. Qualcuno le fa notare che con due bambine così piccole avrà bisogno forse del passeggino doppio. La showgirl e modella però è ancora indecisa: non sa se lo sceglierà.

Durante la gravidanza si è dedicata al pilates e a lunghe camminate: ora, però ha mal di schiena. “Quasi perenne - svela ancora - e chiaramente voglia di dormire”.

Un ammiratore le domanda se pensi sia negativo esporre i bambini sui social. Costanza Caracciolo dice la sua: “Da quando sono diventata mamma ho capito che non esiste una cosa giusta rispetto all’altra, in questo ognuno ha le sue idee… penso che ognuno sia libero di scegliere cosa sia meglio per sé e per i propri figli, dall’educazione alle buone abitudini, ho capito che è meglio non mettere bocca, per cui alzo le mani. E che ognuno faccia come gli pare!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/2/2020.