I dubbi sul fatto che Costanza Caracciolo sia di nuovo incinta stanno svanendo molto velocemente. I rumour su una nuova gravidanza dell’ex velina si sono fatti più insistenti da qualche settimana e adesso le ultime foto pubblicate dalla stessa bionda di origini siciliane sul social paiono confermare la lieta novella.

E’ soprattutto un’immagine in cui Costy appare seduta su una poltrona a far pensare che la cicogna abbia spiccato il volo: il vestito a fiori si arriccia proprio sul pancino e fa intravedere delle forme più rotondette. I suoi follower nei commenti non sembrano avere alcun dubbio e le fanno gli auguri.

La 29enne poi nelle ultime ore ha pubblicato un altro scatto, stavolta è in piedi, ma a proteggerla dal freddo ci pensa un piumino nero. Difficile scorgere il pancino qui, ma anche attraverso il giaccone sembra di intravedere un rigonfiamento all’altezza del ventre.

Probabilmente la scelta di mascherare la silhouette con questo indumento non è un caso… Costanza infatti potrebbe voler aspettare il più possibile prima di dare l’annuncio, visto che in passato ha avuto un aborto spontaneo arrivato dopo che la notizia della gravidanza era già diventata di dominio pubblico. La situazione le aveva provocato molto dolore.

Il papà della piccola, visto che di un’altra femminuccia sembra trattarsi, è ovviamente sempre Christian Vieri. La Caracciolo e Bobo sono già genitori della piccola Stella, nata poco più di un anno fa a Milano. I due, che si sono sposati a marzo di quest’anno con una cerimonia molto frugale e segretissima sempre nel capoluogo meneghino, stanno allargando la famiglia alla velocità della luce.

Scritto da: la Redazione il 28/11/2019.