È una foto dolcissima quella che Costanza Caracciolo ha pubblicato su Instagram. L'ex velina, 29 anni posa raggiante con il pancione a Dubai e tra qualche mese sarà mamma per la seconda volta. La Caracciolo è alla seconda gravidanza: dopo aver avuto Stella che ha compiuto un anno a novembre, è di nuovo incinta di Bobo Vieri. Il fiocco è di nuovo rosa: una femminuccia, per la gioia della mamma e anche del papà.

La famiglia si sta godendo gli ultimi giorni dell'anno al caldo di Dubai dove Costanza sfoggia le sue curve premaman. Il 2020 sarà un anno all'insegna del rosa e Vieri non vede l'ora come ha raccontato la stessa Caracciolo: ''È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso. E in effetti devo dire che va benissimo così''.

Entrambi hanno sempre detto di volere una famiglia numerosa, quindi questa potrebbe non essere l'ultima dolce attesa di Costanza...

Scritto da: La Redazione il 31/12/2019.